Viale Grimaldi: beccato pusher in "attività" con crack, cocaina e marijuana

E' finito in manette un pusher catanese di 34 anni. A beccarlo in azione sono stati gli agenti delle volanti lungo il viale Grimaldi alle 3 di questa notte. Nel corso di un controllo del quartiere Librino gli agenti hanno notato strani movimenti e hanno adocchiato una vedetta che controllava la zona e un secondo individuo che gesticolava all’indirizzo dei clienti compratori, per indicare dove recarsi per recuperare la "dose" natalizia.

Così gli agenti sono entrati in azione cogliendo sul fatto il pusher che custodiva in una busta diverse dosi di sostanza stupefacente e il denaro. Sono stati rinvenuti sequestrati 60 involucri in alluminio di marjuana (Cannabis Indica), del peso complessivo di 73 grammi; 24 dosi di cocaina, per 8 grammi totali; 40 dosi di crack, per 8 grammi complessivamente e la somma di 370 euro. Lo spacciatore è stato condotto in questura in stato di arresto e, dopo la stesura degli atti di rito, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.