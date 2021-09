Nesima, arrestato pusher 25enne

Nella mattinata di ieri, 10 settembre, gli agenti delle volanti hanno arrestato un pusher di 25 anni. L'uomo è stato visto durante un controllo ordinario in zona Nesima e il suo atteggiamento ha insospettito i poliziotti. Infatti alla loro vista si è subito allontanato entrando in un’abitazione. Così gli agenti lo hanno seguito e fermato effettuando una perquisizione all’interno dell’appartamento, ove hanno trovato circa 130 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e altro materiale idoneo al confezionamento in dosi. Adesso il pusher è agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.