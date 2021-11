Rapinò una signora, 44enne trasferito nel carcere di Caltagirone

I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 44enne catanese Nunzio Campisi, eseguendo un ordine di carcerazione del tribunale etneo. Il provvedimento è stato eseguito partendo dalla denuncia per rapina sporta da una donna nell’agosto del 2019 il cui responsabile successivamente, grazie alle indagini dei militari, è stato identificato nell'uomo, poi arrestato nel mese di novembre. In seguito è stato disposto l’affidamento in prova ai servizi sociali del 44enne. Che, però, ne ha più volte violato le prescrizioni, determinando l’emissione del provvedimento. Si trova ora presso il carcere di Caltagirone e vi permarrà fino all’agosto del 2023.