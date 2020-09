Tenta una rapina in piazza Teatro Massimo, gli agenti in moto lo arrestano poco dopo

Nella giornata di ieri personale delle volanti arrestato il bulgaro Stanco Kolevi Meriouou, per il reato di tentata rapina. Il piano di rafforzamento del controllo del territorio, con l’impiego di pattuglie dedicate alle zone ove sono stati registrati un maggior numero di reati, ha dato i suoi frutti. Infatti ieri un equipaggio in moto si è recato in piazza Teatro Massimo dopo la chiamata in sala operativa da parte di un cittadino, il quale su linea 112 ha segnalato di essere stato vittima di un tentativo di rapina ad opera di un individuo che, dopo averlo strattonato con violenza, ha cercato di impossessarsi del suo telefono cellulare. Gli agenti si sono immediatamente messi alla ricerca del responsabile, grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima, e sono riusciti a bloccare l’autore del reato nella vicina via San Giuliano. L’uomo pertanto è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.

