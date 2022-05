San Cristoforo, arrestato uno spacciatore di coca e marijuana

E' finito in manette uno spacciatore catanese di 41 anni. Fatale gli è stato un controllo del territorio operato dai militari della compagnia di Piazza Dante: l'uomo si trovava per le strade di San Cristoforo e stava parlando con alcuni clienti a bordo di un'auto in sosta, dinanzi al portone di uno stabile. Alla vista dei carabinieri il 41enne è apparso molto preoccupato e così i militari, comprendendo la situazione, hanno successivamente bloccato poco più avanti quell’autovettura, perquisendo gli occupanti e trovando una dose di cocaina ed una di marijuana.

Così i carabinieri sono poi ritornati nel luogo della "cessione" e hanno visto il 41enne entrare in casa con atteggiamento guardingo, mentre un’altra auto si allontanava in tutta fretta. Hanno quindi proceduto ad una perquisizione personale trovandolo in possesso di alcune dosi di cocaina e di marijuana nonché della somma contante di 860 euro ritenuta provento dello spaccio. Inoltre nella sua abitazione è stato trovato il materiale per il confezionamento e un bilancino elettronico di precisione. L'uomo si trova adesso nel carcere di piazza Lanza.