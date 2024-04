Spacciatore nascondeva cocaina in frigo: trovato anche un "libro mastro" con i nomi dei clienti

I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato per spaccio un 40enne del posto, già pregiudicato per reati connessi agli stupefacenti. Durante dei controlli presso le aree verdi situate nelle zone periferiche del paese etneo, gli investigatori dell'Arma avevano visto più volte l’uomo che si aggirava in maniera sospetta ed hanno cominciato a monitorare i suoi spostamenti a debita distanza. Dopo aver avuto conferma dei loro sospetti, è stata pianificata una perquisizione del suo appartamento, posto in una zona centrale di Biancavilla.

Mentre perquisivano i locali, i carabinieri si sono accorti che l’uomo era diventato estremamente nervoso. In un pensile della cucina, infatti, erano stati occultati: un bilancino di precisione, numerose bustine in plastica trasparente, un coltellino con la lama lunga 7 centimetri, un quaderno con nomi e prezzi di vendita, 145 euro e un mini smartphone senza sim card. In quei frangenti il 40 enne era rimasto stranamente appoggiato al frigorifero e, nonostante le prove schiaccianti contro di lui, non si spostava dall’elettrodomestico.

I militari hanno quindi intuito che c’era dell’altro ed hanno proceduto ad ispezionale anche l’interno dell'elettrodomestico. In uno scompartimento laterale erano presenti 3 tubetti di farmaci che, però, contenevano 16 dosi di cocaina. A quel punto, il presunto spacciatore è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso il carcere catanese di Piazza Lanza.