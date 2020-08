Vende cocaina ad un taxista: arrestato pusher di 75anni

I carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato il 75enne Francesco Sapuppo, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era già una vecchia conoscenza dei militari che ieri, in via Cordai, stavano effettuando un servizio di controllo del territorio. Sapuppo è stato sorpreso ancora una volta nell’atto di spacciare cocaina, nonostante la sua età “matura” non lasciasse presagire alcunchè ad un occhio non esperto. L’uomo infatti, per nulla accortosi della presenza dei carabinieri, si era avvicinato al conducente di un taxi in sosta e, senza neanche adottare alcun accorgimento, ha platealmente consegnato qualcosa nelle mani di quest’ultimo. L’occasione non è sfuggita ai militari che hanno immediatamente bloccato i due, trovando infatti addosso al taxista una dose di cocaina, mentre nelle tasche di Sapuppo hanno rinvenuto la somma di 60 euro ritenuta provento dello spaccio. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

