Nascondeva le dosi di cocaina negli slip ed aveva altra droga in casa: 39enne arrestato dai "falchi"

Un 39enne catanese è stato arrestato dai "falchi" della questura di Catania per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L'uomo è stato fermato mentre era alla guida di uno scooter con atteggiamento sospetto. Nel corso delle verifiche, percependo evidenti segnali di nervosismo da parte sua, i poliziotti hanno appurato che all’interno della biancheria intima erano nascoste 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 8 grammi, e la somma di 275 euro.

Ritenendo che il presunto spacciatore potesse aver occultato altra droga in casa, è stata effettuata una perquisizione nell’abitazione dell’uomo che ha dato esito positivo. È stato infatti rinvenuto un significativo quantitativo di cocaina, per un peso complessivo di circa 120 grammi, in parte suddivisa in dosi ed in parte ancora da frazionare, oltre alla somma di mille euro ed al materiale per il confezionamento e la pesatura delle singole dosi. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto in carcere come disposto dal pubblico ministero di turno, e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato la misura pre-cautelare.