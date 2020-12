Spacciatore di marijuana arrestato a Mineo: fermato anche un cliente

I carabinieri della stazione di Mineo hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 28enne, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver ricevuto notizia che l'uomo gestiva una fiorente attività di spaccio nel comune di Mineo, si sono appostati al di fuori della sua abitazione. Dopo pochi minuti i carabinieri hanno visto un ragazzo fare ingresso nell’edificio e, mentre usciva, lo hanno bloccato per poi accedere all’abitazione del 28enne per procedere ad un’approfondita perquisizione.

L’acquirente è stato trovato in possesso di 2 dosi di marijuana dal peso di 0,65 grammi l’una ed è stato segnalato in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti. All’interno dell’abitazione i militari hanno in primis perquisito il 28enne trovandolo in possesso di 35 euro, probabile provento dell’appena avvenuta cessione e di una dose della medesima sostanza dal peso di 0,60 grammi. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione rinvenendo ulteriori 14 dosi, analoghe a quelle precedentemente rinvenute, 52 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione, il tutto occultato in più punti della casa. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato relegato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.