Spacciatori sorvegliavano la polizia per prevenire le retate

Nel pomeriggio della scorsa domenica,gli agenti delle volanti hanno arrestato Mirko Giordano Distefano, pregiudicato per reati specifici, e Stefano Biagio D'Antoni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di controllo del territorio nel quartiere Librino, gli agenti hanno notavato alcuni giovani che stazionavano fuori da un palazzo e che, alla vista della polizia, si sono rifugiati velocemente all’interno dell'androne per nascondersi. I poliziotti li hanno inseguiti dentro lo stabile, salendo le scale fino all’ottavo e ultimo piano, dove hanno bloccato le due persone che si erano nascoste in un vano ricavato in un sottotetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All’interno di questo locale sono state rinvenute e sequestrate diverse tipologie di stupefacenti: 28,50 grammi di cocaina, 15,50 grammi di crack e 2,80 grammi di skunk. Sono stati sequestrati un monitor e un hard disk collegati a un sistema di video sorveglianza con il quale i ladri hanno monitorato tutti i movimenti fuori dal palazzo e l’eventuale arrivo di forze di polizia. Condotti in questura in stato di arresto, su disposizione del pm di turno sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida.