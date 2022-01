Arrestato un 31enne che guidava un motorino con 6 grammi di marijuana

Nella serata di ieri, gli ha agenti hanno arrestato un uomo responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, intorno alle ore 18 e 30, l'equipaggio di una volante ha controllato un uomo in transito su uno scooter in via Orto dei Limoni. Il soggetto, catanese 31enne, in questione si è dimostrato fin da subito nervoso ed insofferente al controllo, facendo scattare una perquisizione. Nascondeva tra i vestiti un involucro contenente circa 6 grammi di marijuana. Il controllo è stato esteso anche alla sua abitazione, in cui c'era un bilancino di precisione e del materiale idoneo al confezionamento della droga. E' stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.