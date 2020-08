Viola i domiciliari e viene trasferita al carcere di Palermo

I Carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato la 34enne catanese Valentina Giuffrida, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa daltTribunale di Catania. Agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, ne aveva più volte violato gli obblighi, come accertato dai carabinieri che hanno consentito ai giudici di ordinarne l’arresto e il trasferimento nel carcere di Palermo Pagliarelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.