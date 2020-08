Non si presenta in caserma per l'obbligo di firma e viene arrestato

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri di Ramacca hanno arrestato il 34enne Michele Oglialoro, in esecuzione di una misura restrittiva emessa dalla Corte di Appello di Catania. Obbligato a presentarsi in caserma tre giorni alla settimana, non vi si era più recato a firmare dal 22 aprile scorso. Le molte violazioni hanno convinto i giudici ad inasprirne la misura cautelare sostituita con gli arresti domiciliari.