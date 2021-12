Ha l'obbligo di dimora ma non lo rispetta: un 24enne finisce ai domiciliari

I carabinieri della stazione di Riposto hanno arrestato un 24enne eseguendo, come disposto dall'autorità giudiziaria, la revoca dell'obbligo di dimora e ponendo ai domiciliari il giovane. Quest'ultimo infatti era stato arrestato per aver preso parte ad una lite in un bar di Riposto ed era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Però non aveva rispettato le prescrizioni e così la sua condotta ha determinato l’aggravamento della misura che è passata a quella dei domiciliari.