Minaccia di morte la madre: arrestato un 44enne in via Plebiscito

Nella serata di ieri il personale delle volanti della questura etnea ha arrestato un 44enne per il reato di maltrattamenti in famiglia posti in essere nei confronti della madre. La donna, residente in una traversa di via Plebiscito, dopo l’ennesimo episodio di violenza si era rifugiata in strada e aveva chiamato sulla linea 112 in quanto l’uomo l’aveva minacciata di morte e successivamente le aveva scagliato contro una cassettiera in plastica che era riuscita a schivare.

La signora, accompagnata in questura, raccontava di essere vittima ormai da anni di reiterati soprusi e vessazioni da parte del figlio, minacce di morte e violenze fisiche, che spesso scaturivano dalle continue richieste di denaro dell’uomo non assecondate dalla madre. Tuttavia ha precisato di non aver mai fatto ricorso alle cure mediche e solo in un’occasione, nel mese di maggio del 2019, superando la vergogna, aveva sporto denuncia contro il figlio, il quale a suo dire è affetto da schizofrenia paranoica. L’uomo che si trovava ancora all’interno dell’abitazione e all’arrivo della polizia dimostrava un atteggiamento nervoso veniva accompagnato in questura. Sulla base del racconto della vittima e delle dichiarazioni di una vicina di casa, che confermava l’indole violenta dell’uomo, il figlio della donna è stato tratto in arresto in attesa del giudizio di convalida innanzi al Gip.