Litiga con i genitori e aggredisce gli agenti, arrestato

E' finito in manette il catanese A.S.C, del 1977, per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Gli agenti erano intervenuti nell'abitazione di via Galatiolo a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. In effetti i poliziotti hanno raccolto la testimonianza dei due anziani genitori che avevano avuto un violento alterco con il figlio, in stato di alterazione dovuto probabilmente all’assunzione di sostanze stupefacenti. Una volta fatto ingresso all’interno dell’appartamento gli agenti hanno tentato di colloquiare con il ragazzo al fine di ricondurlo alla calma, ma ha provato ad aggredire i poliziotti, sgomitando e scalciando. L’uomo così è stato bloccato e arrestato.