Arriva in volo da Instanbul ma era ricercato per ricettazione: arrestato

La mattina dello scorso 22 settembre, personale della squadra di polizia di frontiera aerea ha arrestato un cittadino bengalese di 43 anni, a carico del quale pendeva un provvedimento di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo per il reato di ricettazione, per il quale deve espiare la pena di mesi otto di reclusione. L’uomo è stato individuato durante un’attività di verifica documentale nei confronti dei passeggeri di un volo in arrivo da Istanbul: sperando di potere riuscire a superare indenne i controlli in arrivo, l’arrestato è stato “tradito” dal suo atteggiamento che faceva trapelare un certo nervosismo, un atteggiamento che non è sfuggito ai poliziotti che, espletati i dovuti accertamenti, lo hanno catturato. A conclusione degli atti di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa circondariale di Piazza Lanza a Catania, a disposizione della autorità giudiziaria competente.