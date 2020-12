Arriva la condanna per furto: due arresti della "Catturandi"

Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la polizia ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria. In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arresto: C.A. (del 1980), pregiudicato destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 4.12.2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 5 di reclusione per il reato di furto aggravato in concorso e N.G. (del 1987), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 4.12.2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 3 di reclusione per il reato di furto aggravato in concorso. I provvedimenti in questione sono conseguenti alla condanna per furto in abitazione aggravato in concorso consumato nel comune di Riposto nel mese di aprile 2013. I due, dopo aver prelevato da un’autovettura in sosta le chiavi di casa e la carta di circolazione riportante i dati anagrafici della vittima, hanno reso inutilizzabile il veicolo sgonfiando i pneumatici, per poi recarsi presso l’abitazione dove hanno consumavano il furto di gioielli, oggetti di valore e denaro.