Arriva ordine di custodia: sconterà la pena in carcere

I carabinieri di Misterbianco, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania, hanno arrestato il 28enne Danilo Di Mauro, del posto. L’uomo, che già era sottoposto agli arresti domiciliari, dovrà espiare la pena di 8 anni di reclusione perché responsabile di associazione per delinquere, furto con strappo in concorso e rapina aggravata in concorso, reati commessi in Catania, Catenanuova (EN), Viagrande e zone limitrofe nel periodo intercorrente dal 2015 al 2016. L’arrestato è stato tradotto nel carcere di Enna.

