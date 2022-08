Ars, due emendamenti destinano 380 mila euro a Biancavilla

Nelle variazioni di bilancio approvate ieri all’Ars, il deputato regionale Gaetano Galvagno (FdI) ha fatto inserire due distinti emendamenti che destinano ben 380 mila euro alla Città di Biancavilla. Di questi, 190 mila vanno alla riqualificazione del centro storico, gli altri 190 sono dedicati ad eventi per la promozione del territorio e delle sue eccellenze enograstronomiche. Negli ultimi anni, all’interno delle variazioni di bilancio alla Regione, non è mai successo che un deputato riuscisse a far avere una somma così alta a Biancavilla.

“Ringrazio di cuore l’amico onorevole Gaetano Galvagno - afferma il sindaco Antonio Bonanno - per avere accolto le nostre istanze e per l’attenzione che riserva alla nostra città. Il centro storico, grazie ai 190 mila euro previsti, beneficerà di interventi strutturali che rivitalizzeranno tutta l’area rendendola ancora più fruibile. Con gli altri 190 mila euro punteremo ad accendere i riflettori sul vino e i nostri prodotti gastronomici di qualità: coinvolgeremo le aziende agricole locali e chiederemo ai nostri ristoratori di preparare menù tipici a km zero che esaltino la bontà dei nostri prodotti”.