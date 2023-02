Regione, petizione dei giovani di Italia Viva contro l'aumento degli stipendi dei deputati

Fermare a furor di firme l'aumento di stipendi dei deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana. È questo lo scopo della petizione lanciata sul sito nazionale di Italia Viva dai giovani del partito di Matteo Renzi.

"I deputati siciliani si sono aumentati lo stipendio di un importo superiore alla retribuzione di uno stagista in Italia. L’aumento di 900 euro per ogni deputato è uno schiaffo ai siciliani, in particolare ai giovani", scrivono i primi firmatari della raccolta firme, Valentina Falletta, Cristina Scaccia, Giuseppe Perna, Manuel Mangano, Giuseppe Cannavà.

"In un periodo storico cosi complicato in cui le famiglie stentano ad arrivare a fine mese, in cui i giovani per trovare lavoro sono costretti a prendere un areo e trasferirsi, in cui sono più le imprese che chiudono di quelle che aprono, la politica dovrebbe occuparsi di altro e invece siamo costretti ad assistere a un agghiacciante spettacolo messo in atto dal Governo Schifani che non solo ha approvato l’aumento ma racconta la bugia che non può far nulla per bloccarlo, dimostrazione della distanza abissale tra politica e cittadini", aggiungono i promotori dell'iniziativa

"Il comportamento dei deputati, di tutti i partiti è vergognoso, ancor più vergognoso che questo aumento, sempre bloccato dal 2006 ad oggi, sia avvenuto durante la presidenza Galvagno, il più giovane presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, e sotto gli occhi del vice presidente Ars Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5S, che della lotta agli stipendi dei politici ne ha fatto una bandiera elettorale. Come giovani dirigenti di Italia Viva ci appelliamo a tutti, giovani e non, siciliani e non, di ogni partito politico, associazione, categoria per sostenere la nostra petizione e bloccare questo orrore" concludono.

Il primo obiettivo della petizione è la raccolta di 5mila firme. Il form per partecipare è sul sito nazionale di Italia Viva