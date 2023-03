L'arte come amore, al Csr di Viagrande un omaggio a Franco Battiato con gli studenti del del liceo "Emilio Greco"

Un omaggio al grande maestro Franco Battiato, un inno all’arte come amore e come mezzo di inclusione. Si chiama “L’arte come amore” la manifestazione che si svolgerà sabato 25 marzo, a partire dalle 10 nei locali del Consorzio Siciliano di Riabilitazione di Viagrande in via Dietro Serra 8/b, dove verrà inaugurata una galleria d’arte frutto del progetto di alternanza scuola-lavoro condotto in collaborazione tra il C.S.R. e il Liceo artistico statale “Emilio Greco” di Catania. A seguire, si terrà un omaggio musicale a Battiato. Per il secondo anno consecutivo il Centro di riabilitazione etneo ospita il progetto PCTO in collaborazione con il Liceo artistico catanese. Lo scorso anno la galleria d’arte era stata dedicata alla Patrona di Catania, Sant’Agata, mentre quest’anno si è scelto di omaggiare Franco Battiato nella sua poliedricità: cantautore, compositore, musicista e raffinato pittore. Durante il PCTO avviato a fine 2022 e intitolato “L’arte: uno sguardo aperto sul mondo attraverso le opere di Franco Battiato”, gli studenti del Liceo “Emilio Greco” insieme ai ragazzi e alle ragazze che frequentano il semiconvitto del C.S.R. hanno abbellito i corridoi del Centro di riabilitazione con una decina di murales che riproducono dipinti realizzati dal Maestro e decorato gli spazi frequentati ogni giorno dagli Assistiti con alcune delle più belle frasi dei testi di Battiato.

Il progetto di alternanza scuola-lavoro è stato curato da Elisabetta Vanin (Logopedista) e Anna Talbot (Assistente sociale), con la realizzazione artistica a cura della docente Eleonora Catania e ha rappresentato un momento di piena inclusione: l’arte è stata intesa come cura, i ragazzi del C.S.R. hanno potuto esprimere stati d’animo e sensazioni e l’intera attività è stata improntata alla libertà, senza barriere e pregiudizi. Dopo l’inaugurazione della galleria d’arte, si terrà un omaggio musicale a cura del Centro Studi di Gravità Permanente e della Compagnia Apriti Sesamo, che ripercorrerà alcuni dei successi di Battiato. Musiche e arrangiamenti a cura di Filippo Destrieri, voci Giuseppina Zappa e Fabio Barra, clarinetto Maestro Salvo Pennisi, voci narranti Renata Chiaradia, Saro Pennisi e Fiorella Nozzetti. La manifestazione, aperta al pubblico, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milo e del Comune di Viagrande. Parteciperanno, tra gli altri, il Preside del Liceo artistico “Emilio Greco” Antonio Massimino, il Presidente del C.S.R. Sergio Lo Trovato, i sindaci di Viagrande e Milo, Francesco Leonardi e Alfio Cosentino, la segretaria generale del Centro Studi di Gravità Permanente, Fiorella Nozzetti, e tutti i ragazzi del C.S.R. e del Liceo artistico che hanno realizzato le opere.