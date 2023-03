Asec Trade e Catania Rete Gas, siglato protocollo d’intesa con L’Accademia di Belle Arti

Oltrepassare il confine tra pubblico e privato per promuovere l’arte in ogni sua forma. Questo è lo scopo del protocollo d’intesa siglato da Giovanni La Magna presidente di “Asec Trade” e dal presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro, insieme al direttore dell’Accademia di Belle Arti il professor Gianni Latino. “Il consiglio di amministrazione di Asec Trade insieme Catania Rete Gas ha voluto continuare quel lavoro di sinergia sul territorio da questo nasce la sigla del protocollo”, ha affermato Giovanni La Magna, presidente di Asec Trade. “Siamo molto felici - ha aggiunto- e insieme ai consiglieri del Cda delle due aziende (il dottor Massimiliano Giacco e il professor Francesco Nauta per “Asec Trade” e l’avvocato Alessandro Campo e la dott.ssa Melinda Condorelli per “Catania Rete Gas”) vogliamo continuare a farsi che le società che rappresentiamo sia sempre più a stretto contatto con il territorio”. Durante l’incontro, svoltosi nei nuovi locali dell’Accademia di Belle Arti, si è posta l’attenzione sulla risorsa che una proficua sinergia tra settore pubblico e privato può portare al territorio, con mirati progetti di riqualificazione e organizzazione di eventi d’arte. Il presidente di Catania Gas Catania Gianfranco Todaro, ha parlato della bellezza del vecchio gasometro un luogo da riqualificare: “Abbiamo stipulato questa convenzione con l’Accademia di Belle Arti, realizzando una fase progettuale alla quale lavoravamo da tempo per evidenziare quella che è una risorsa del nostro sito, l’azienda del gas, un luogo da riscoprire e far conoscere alla città. Questa sinergia porterà a un progetto di ristrutturazione del sito e di realizzazione di una serie di eventi collegati con esso”.

Un accordo che, come ha spiegato il direttore Gianni Latino, rispecchia la mission dell’Accademia di Belle Arti. “È fondamentale per noi legarci al territorio con il fine di valorizzarlo. Con questo protocollo i nostri giovani artisti e autori cercheranno di coniugare insieme didattica e ricerca. L’Accademia di Belle Arti – sottolinea il direttore Latino- ha già stipulato protocolli con enti statali ma quello che volevamo era proprio riuscire a connettere il pubblico con il privato così che l’uno possa dare all’altro e viceversa”. Presenti al momento della sigla, oltre ai presidenti delle due aziende La Magna e Todaro, il professor Francesco Nauta, componente del Cda di Asec Trade, e Leone Leonardi funzionario di Catania Rete Gas, invece per l’Accademia di Belle Arti, oltre al direttore Latino era presente il professor Gianluca Lombardo responsabile del progetto.