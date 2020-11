Asec Trade sigla convenzione con gli ordini dei Commercialisti, Ingegneri e Medici

E' stata firmata ieri la convenzione tra “Asec Trade” e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine dei Medici di Catania Nel giorno che celebra la giornata mondiale del risparmio è stata firmata la convenzione tra l’Asec Trade, nella figura del presidente Giovanni La Magna, e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine dei Medici di Catania.

“Questa convenzione rappresenta un ulteriore tappa che proietta la nostra azienda verso nuovi mercati e ad allargare il proprio bacino di clienti- afferma il presidente La Magna- ho voluto creare questa sinergia con gli ordini professionali per dare un’offerta a loro dedicata. Per queste ragioni ringrazio i presenti che hanno accolto con entusiasmo questa proposta tesa a ribadire come l’obiettivo dell’azienda resti quello di essere sempre più vicino alla gente”.

Presenti alla stipula della convenzione i componenti del cda dell’azienda Carmela Anna Condorelli e Giovanni Scannella oltre al dirigente Ingegnere Gaetano Pirrone. Accanto a loro, il Presidente dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania Giorgio Sangiorgio che nel corso del suo intervento ha ribadito come “questa convenzione sia un segnale importante nei confronti dei nostri iscritti. Oltre a poter usufruire di condizioni di grande vantaggio, parliamo di un accordo con una grande azienda del nostro territorio”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Catania Giuseppe Platania: “ Il consiglio dell’Ordine ha approvato all’unanimità e con convinzione questa grande proposta. Si tratta di una grande iniziativa per supportare le aziende del territorio a sostegno delle politiche di efficientamento energetico”.

Green friendly è il concetto ribadito anche dal delegato dell’Ordine dei Medici di Catania Alfio Saggio: “La politica delle convenzioni ci interessata tantissimo e questa è una delle più importanti. Non solo, avere energia pulita è importante in un territorio come il nostro”.