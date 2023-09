Asec Trade, il presidente La Magna incontra il consiglio del Primo municipio

Rispetto dell’ambiente, nuove opportunità e lo sguardo rivolto alle iniziative future che coinvolgeranno i vari quartieri di Catania. Sono alcune delle tematiche affrontate dal presidente di Asec Trade Giovanni La Magna nel corso dell’incontro con il consiglio del I municipio. Ad aprire i lavori della conferenza dei servizi il presidente Francesco Bassini, che ha ribadito l’importanza di questo appuntamento per parlare di tutte le opportunità che l’azienda etnea mette a disposizione della cittadinanza. "Siamo il front office delle richieste di migliaia di catanesi- sottolinea Bassini- siamo consapevoli del compito che dobbiamo affrontare e per questo stiamo attivando una serie di appuntamenti con le istituzioni cittadine a 360°. L’Asec Trade è una visual identity per l’intero territorio regionale e nazionale. Una eccellenza da cui nascono grandi progetti e, con la collaborazione di tutti, si possono ottenere grandi risultati per il nostro territorio". "Il nostro obiettivo è quello di creare una squadra dove ognuno abbia il suo ruolo che deve svolgere al meglio per far vincere il team- dichiara il presidente di Asec Trade Giovanni La Magna- a questo proposito le istituzioni hanno il compito di creare sinergia con le varie realtà del territorio per evitare di diventare delle cattedrali nel deserto. Legalità, professionalità e capacità sono valori essenziali. Ideali su cui vogliamo sempre fondare il nostro operato. I risultati ottenuti anche grazie all’affiatamento con il componente del CdA Massimiliano Giacco, del dirigente Ingegnere Gaetano Pirrone e di tutto il personale della nostra azienda- conclude La Magna- ci spingono verso un futuro sempre più sostenibile, green e innovativo che vogliamo affrontare da protagonisti".