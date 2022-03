Asec Trade presenta l’iniziativa “Insieme per L’Ucraina”

“Asec Trade per l’Ucraina” è il nome del progetto presentato stamattina, presso gli uffici di via Cristoforo Colombo, alla presenza del presidente di Asec Trade, Giovanni La Magna, dei componenti del CdA dell’azienda (Francesco Nauta e Massimiliano Giacco) e del dirigente Ingegnere Gaetano Pirrone. “Di fronte ad una situazione così drammatica non potevamo far finta di nulla e volgere lo sguardo dall’altra parte- afferma La Magna- l’Asec appartiene a tutti i cittadini e per questo abbiamo deciso di mettere in campo un progetto sposato immediatamente dal consiglio d’amministrazione e da tutti coloro che lavorano in questa azienda. Un’iniziativa che permette all’utente di risparmiare e contemporaneamente di aiutare coloro che sono in difficoltà”. Per ogni contratto di gas o luce sottoscritto on line, l’Asec Trade donerà 20 euro alla Ukranian Red Cross (Croce Rossa Ucraina). “L’Asec Trade, in questo periodo così difficile- conclude il presidente La Magna- sta cercando in tutti i modi di dare un segnale ben preciso ribadendo il suo obiettivo di restare sempre più vicino alla gente”.