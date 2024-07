Asfaltata in centro una tricora del 4° secolo, Legambiente: scelta da rivedere

"Senza avviso, ai residenti, alla città e alle associazioni di cittadinanza attiva sono stati deliberati e già iniziati lavori di rifacimento del manto stradale di via Santa Barbara, una piccola strada del centro storico, quasi di fronte dai locali ex Manifattura Tabacchi in via Garibaldi, che ospiteranno un giorno il museo archeologico della città. Sarebbe una buona notizia se non fosse che la via Santa Barbara custodisce nel sottosuolo una tricora di epoca romana databile tra il 2° e il 4° secolo dopo Cristo; un patrimonio archeologico di grande valore, che sta per essere definitivamente seppellito", ne da notizia Legambiente con una nota.

"Eppure qualche anno fa la nostra associazione insieme alla associazione AcqueDotte e ad altre che hanno a cuore il destino del patrimonio storico e culturale della città, ha organizzato una giornata dedicata proprio alla tricora romana, per la sua riscoperta e valorizzazione. A spese delle associazioni è stato realizzato un dipinto che ne ricalca il profilo sul suolo, apposta una targa con spiegazioni e fotografie a beneficio di turisti e visitatori del luogo. Ci saremmo aspettati una reazione positiva da parte della amministrazione comunale, un progetto che portasse alla luce la tricora. Invece con questa bitumazione, che non sappiamo se sia stata persino autorizzata dalla Soprintendenza, si sta cancellando per sempre, o comunque per un lungo periodo, la possibilità di restituire alla città un patrimonio culturale sepolto già da decenni di incuria e ignoranza", affermano i rappresentanti cittadini dell'associazione.

Secondo Legambiente, "La tricora avrebbe potuto rappresentare un sito archeologico, tappa di un percorso turistico, di quel turismo culturale di qualità auspicato dal sindaco Enrico Trantino per la città. Ci appelliamo alla Soprintendenza, al direttore del Parco archeologico, al sindaco e al vicesindaco, agli assessori competenti e alla Regione affinché questa operazione, che riteniamo sbagliata e fortemente dannosa, possa tramutarsi nell'inizio di una nuova stagione delle politiche di gestione della città della tutela e valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale di Catania e del verde urbano".