Asili nido, dal 20 ottobre riprendono le attività per i bimbi da 0 a 3 anni

Riaprono il 20 ottobre gli asili nido comunali. Undici strutture, cinque delle quali da poco ristrutturate, sono pronte ad accogliere circa 400 bambini nella fascia di età da zero a tre anni, nell'ambito delle attività coordinate dalle direzione Famiglia e politiche sociali. L'apertura è prevista dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 14. Le educatrici comunali, supportate dal personale ausiliario, si prenderanno cura dei piccoli con un progetto educativo finalizzato al benessere e potenziamento cognitivo, emotivo e sociale dei bimbi.

Queste le undici strutture, a partire dalle cinque ristrutturate e consegnate la settimana scorsa: La Sirenetta, via Acquicella Porto 26; Ali Fiorite, via C. Forlanini 129; Le Coccinelle, via Galermo 162; L’Arcobaleno, via Stanislao Cannizzaro 129; L’Isola Felice, viale Seneca 16 (Villaggio Sant’Agata); I Fantastici Folletti, via Acquicella 62; Giostra dei Bimbi, via Caduti del Lavoro 143; Raggio di Sole, via Narciso 3; Tra Ginestre e Formiche, viale Tirreno 1; Il Bruco e la Mela, via Raccuglia 12; Tom & Jerry, via del Nespolo 51.