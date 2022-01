Anche per gli asili nido vige la proroga delle vacanze, ma alcuni privati riapriranno

Con nota integrativa dell'assessorato regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale, sollecitata in particolare dai Comuni, e d'intesa con l'assessorato regionale alla Famiglia, viene precisato che il provvedimento di proroga delle vacanze natalizie per tre giorni nelle scuole siciliane si estende anche ai servizi educativi per l'infanzia (0-3 anni). La ripresa delle attività didattiche è prevista giovedì 13 gennaio. Alcune istituzioni private hanno comunque fatto conoscere il loro intendimento di tenere aperti i nidi e i servizi educativi della prima infanzia sotto la propria responsabilità e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti, incluso il decreto legge 1/2022.