Aumentano i posti disponibili presso l'asilo nido di Biancavilla

Il Fondo di solidarietà comunale del Ministero dell’Interno, creato per ridurre gli squilibri territoriali, ha destinato al Comune di Biancavilla 276 mila euro come premialità per gli ‘obiettivi raggiunti’ nella creazione di posti per asilo nido e spazio giochi. La somma servirà ad aumentare il numero di posti dell’asilo nido comunale "Domenico Savio" inaugurato nel 2021. Ai 24 già esistenti se ne aggiungeranno altri 16. Al progetto sta lavorando l’assessore Luigi D’Asero. L’amministrazione è riuscita a colmare un vuoto significativo in termini di servizi resi alle famiglie. Da zero posti nel 2018 a ben 64 entro il 2023. All’implementazione dell’accoglienza dell’asilo nido di via Filippo Turati si aggiungono, infatti, altri 24 posti nella fascia 0-3 anni per una nuova struttura 'spazio gioco', il cui bando sarà pubblicato nei prossimi giorni. Lo ‘Spazio Gioco’ ha l’obiettivo di favorire la relazione adulti e bambini e l’interazione dei bambini con i coetanei attraverso il gioco e l’attivazione di laboratori ludico-educativi, in strutture adeguatamente attrezzate.

"E’ un balzo in avanti di tutta la città in direzione dell’assistenza educativa e del sostegno alle famiglie - spiega il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno - che ci rende orgogliosi del lavoro svolto. Già lo scorso anno, il nostro Comune aveva beneficiato di altri fondi nazionali grazie ai quali rendiamo ora possibile l’apertura di una nuova struttura ‘Spazio Gioco’. La politica di sostegno alla genitorialità della nostra amministrazione riceve un impulso decisivo grazie alla premialità dei 276 mila euro con i quali saremo in grado di creare altri 16 posti (40 in totale) nell’asilo nido".