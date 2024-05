Misterbianco, 2 milioni dal Pnrr per il nuovo asilo nido a Lineri

Il comune di Misterbianco ha ottenuto un nuovo finanziamento da oltre due milioni di euro per la costruzione di un nuovo asilo nido nel quartiere di Lineri. Si tratta di nuove risorse provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), di cui l'ente beneficierà grazie all'adesione al nuovo Piano Asili nido varato ad aprile dal Ministero dell’Istruzione. Il nuovo asilo nido, secondo il progetto elaborato dall'Amministrazione comunale, sorgerà in un terreno di proprietà comunale situato in prossimità dell’Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani”. "Si concretizza - afferma il sindaco Marco Corsaro - un nuovo, straordinario, risultato per la nostra città. Grazie a queste nuove somme superiamo la significativa quota di oltre 10 milioni di euro in finanziamenti, ottenuti e già definitivi, per realizzare nuova edilizia scolastica a Misterbianco. Sono pochi i Comuni, in Sicilia e nel resto d'Italia, che possono vantare una tale mole di progetti per nuove scuole e asilo nido. Siamo partiti dall'istruzione - sottolinea il primo cittadino - per garantire il futuro della nostra città e spingere sulla coesione sociale in tutte aree della città. Stiamo accompagnando tutti i quartieri di Misterbianco nello sviluppo e nel recupero del gap in infrastrutture e servizi. L'amministrazione comunale - conclude il sindaco Corsaro - investe per dare nuovi punti di riferimento alla comunità". In aderenza alle indicazioni ministeriali, i lavori saranno aggiudicati entro ottobre 2024 e terminati entro marzo 2026.