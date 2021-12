Asp, firma del contratto per quattro medici e un ingegnere

Arriva la firma del contratto per 4 medici e 1 ingegnere informatico all’Asp di Catania. Prenderanno servizio a partire dall’1 gennaio 2022, presso le seguenti sedi: 1 neonatologo per l’Ospedale di Acireale; 2 urologi per l’Ospedale di Caltagirone; 1 chirurgo per l’Ospedale di Militello;1 ingegnere informatico per l’UOC di Ingegneria informatica (prenderà servizio il 16 gennaio 2022).

Con queste nuove assunzioni è stato superato il tetto delle 800 assunzioni (804) nel corso del 2021, sia per la dirigenza sia per il comparto. "Chiudiamo l’anno con queste nuove assunzioni - afferma il manager dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza -. Voglio ringraziare l’UOC Risorse Umane e il suo direttore Santo Messina per i grandi sforzi messi in campo. Siamo già a lavoro per nuove procedure selettive con le quali puntiamo a dare respiro a servizi nei quali registriamo maggiori difficoltà e ad alzare la qualità complessiva delle prestazioni erogate".

Oggi è prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana di nuovi concorsi per 94 posti di dirigente medico. Più precisamente: 9 posti di Dirigente Medico disciplina Medicina Interna; 8 posti di Dirigente Medico disciplina Medicina Legale e fiscale; 60 posti di Dirigente Medico disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di

Base; 2 posti di Dirigente Medico disciplina Malattie Infettive; 3 posti di Dirigente Medico disciplina Geriatria; 4 posti di Dirigente Medico disciplina Oftalmologia; 8 posti di Dirigente Medico disciplina Cardiologia da assegnare al P.O. di Caltagirone.

I termini di presentazione delle istanze decorreranno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In corso di espletamento anche i concorsi per:

18 posti di dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza (MCAU), presso il Presidio di Caltagirone (presentate 6 istanze); 10 posti di dirigente medico di MCAU, presso il Presidio di Militello (presentate 4 istanze); 1 posto di dirigente medico di Endocrinologia, presso il Presidio di Caltagirone; 2 posti di dirigente medico di Pneumologia, presso il Presidio di Caltagirone.