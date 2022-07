Asp, Camporotondo: conclusi i lavori di ristrutturazione del presidio sanitario

Ultimati i lavori per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica del Presidio Sanitario. Da domani 21 luglio la Guardia Medica ritorna operativa nella sua sede. Già attivo nei locali ristrutturati anche il Ser.T. del Distretto di Gravina di Catania. "Voglio ringraziare tutti gli Uffici e i Servizi per il grande lavori svolto. La comunità attendeva da tempo questo traguardo, grazie al quale miglioriamo standard di accoglienza, livelli di sicurezza della struttura e perfomance sanitarie - spiega il direttore sanitario dell’Asp di Catania, dr. Antonino Rapisarda - La struttura è stata interamente riqualificata, soprattutto sotto il profilo energetico, rappresentando per l’edilizia sanitaria un esempio di conversione verde".

Il progetto dei lavori è stato curato dall’UOC Tecnico, diretto da Francesco Alparone (progettista e RUP, Danilo Catania; direttore dei lavori, Daniele Antonino Famoso), d’intesa con la Direzione del Distretto Sanitario di Gravina di Catania, guidato da Carmelo Sambataro. Le procedure per l’acquisto di attrezzature e arredi sono state definite dall’UOC Provveditorato, diretta da Pietro Galatà. L’intervento edile, per un importo di poco inferiore a 325.000,00 euro, è stato avviato nel mese di luglio 2021.

Realizzati: l’installazione di un impianto fotovoltaico da 6 kW per la produzione di energia elettrica; la posa in opera, al piano terra e al piano primo, di un coibente termico; la sostituzione di tutti i serramenti esterni che hanno delle caratteristiche fotometriche e di trasmittanza tale da migliorare il confort ambientale all’interno dei locali. Sotto il profilo strutturale, inoltre, sono stati: realizzati due WC per disabili, uno dedicato al Ser.T. e uno dedicato alla Guardia Medica; ristrutturati i servizi igienici esistenti; installate nuove porte interne; abbattute le barriere architettoniche.

Nuovi anche gli impianti elettrici e di climatizzazione, la pavimentazione, la facciata e i controsoffitti. Tinteggiati tutti gli ambienti. Nuovi anche arredi e attrezzature. Invariati gli orari di servizio e le utenze telefoniche di - Guardia Medica: 095.520749 - 335.7861009. - Ser.T. del Distretto di Gravina di Catania: • da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 • martedì e giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 • telefono: 095.7502555/56/51 • mail: sert.gravina@aspct.it; sert.camporotondo@pec.aspct.it.