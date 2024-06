Asp Catania, Rapisarda: "Nessuna riduzione nei servizi ai cittadini, lavoriamo su liste di attesa"

"Siamo i primi in Sicilia ad affrontare il problema della sospensione delle attività delle cooperative di medici. La normativa nazionale prevede il loro utilizzo una sola volta e senza proroga, solo in caso di effettiva necessità, e per una durata non superiore a un anno. Stiamo affrontando questo problema, ed è in via di soluzione". Lo afferma all'Ansa Antonino Rapisarda, direttore sanitario dell'Asp di Catania, sottolineando che "non è stata creata alcuna criticità agli ospedali, e ringrazio tutti gli operatori per il lavoro che stanno conducendo". Il riferimento sarebbe alle critiche mosse dal segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, qualche giorno fa sul congelamento di "qualsiasi attività ordinaria e di recupero delle liste d'attesa fino al 30 giugno" e "assegnazione di personale medico nei pronto soccorso sguarniti dalla mancata proroga del personale” nel momento in cui la presidente del consiglio "Giorgia Meloni comunica in pompa magna un provvedimento per tagliare le liste d’attesa nella sanità, ecco che a Catania c’è la prova dell’inconsistenza di questo centro destra impegnato solo nella propaganda".

"Per arginare i vuoti in organico nei pronto soccorso - aggiunge Rapisarda nel suo commento - abbiamo già reclutato 12 medici con contratto libero professionale. Con il direttore generale del dipartimento di Pianificazione strategica dell'assessorato regionale alla Salute abbiamo, anche, incontrato i commissari straordinari delle Aziende ospedaliere cittadine, che ringrazio per la disponibilità, che ci hanno assicurato la copertura di 1.200 ore mensili di attività svolta da loro medici nei pronto soccorso, in regime di prestazioni aggiuntive. Abbiamo chiesto, e certamente otterremo - osserva Rapisarda - un aumento del nostro budget per le prestazioni aggiuntive e con l'aumento contiamo di ottenere altre 1.000 ore mensili circa di attività da parte di nostri medici, nelle branche mediche e chirurgiche, che accetteranno di fare prestazione aggiuntive nei pronto soccorso. Al netto di una comunicazione interna poco chiara, che ha creato allarmismo, vorrei sottolineare per tutti i cittadini della provincia etnea che, a oggi, i servizi dell'Asp di Catania non hanno subito cambiamenti, non hanno subito riduzioni e abbiamo la certezza che non ne subiranno in futuro. Per quanto riguarda il recupero delle liste d'attesa - conclude Rapisarda - voglio sottolineare che stiamo continuando nel nostro lavoro. Abbiamo raggiunto l'obiettivo lo scorso anno e abbiamo già quasi concluso il recupero del 2023".