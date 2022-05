Asp Catania, 20 ostetriche hanno firmato oggi il contratto di lavoro a tempo determinato

Coperti, all’Asp di Catania, tutti i posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica. 20 ostetriche hanno firmato oggi il contratto di lavoro a tempo determinato. Prenderanno servizio presso i consultori familiari e i reparti di ginecologia e ostetricia degli ospedali dell’Asp di Catania.

"Firmate il vostro contratto di lavoro in questa Azienda - ha detto il manager dell’Azienda sanitaria catanese, Maurizio Lanza, rivolgendo il saluto di benvenuto agli operatori - in un momento quanto mai favorevole, dovuto in gran parte all’azione di potenziamento di tutta l’area materno-infantile impressa dal direttore sanitario, il dottore Rapisarda, che come sappiamo è anche uno stimatissimo e apprezzato ginecologo. Grazie al suo competente lavoro abbiamo conseguito importantissimi risultati per offrire alle donne servizi sempre più efficienti e moderni".

Con i contratti sottoscritti questa mattina, nelle ultime due settimane, sono state complessivamente assunte 24 ostetriche a tempo determinato. "Sono molto contento del risultato conseguito - ha detto il direttore sanitario, Antonino Rapisarda -. Abbiamo puntato a rendere più sicura e competitiva l’offerta sanitaria aziendale nell’area materno-infantile. Abbiamo messo a sistema nuovi servizi e procedure, penso in particolare al percorso nascita e al parto indolore. Adesso, con la totale copertura dei posti di ostetrica in dotazione organica, ci prepariamo a rilanciare nuovamente i servizi che portano in dote anche le competenze e l’entusiasmo di giovani risorse".

"Voglio ringraziare l’Ufficio del Personale per il lavoro svolto - ha aggiunto il direttore amministrativo, Giuseppe Di Bella -. Mentre sono in corso numerose procedure concorsuali, grazie alle graduatorie attive a tempo determinato riusciamo a rispondere in tempi brevi alle necessità dei servizi e ad assicurarne la continuità". Presenti alla firma dei contratti, Santo Messina, direttore dell’Uoc risorse umane; Fabrizia Tiralongo, dirigente responsabile dell’Uos reclutamento risorse umane; e Cetty Gerbino del servizio infermieristico aziendale.