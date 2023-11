Contrasto al disagio e alla criminalità giovanile, un corso di formazione dell'Asp

Tre giorni di formazione organizzati dall'Azienda sanitaria provinciale sul tema “Le Equipe Multidisciplinari Integrate (Emi) per contrastare il disagio minorile, la marginalizzazione e la criminalità minorile, nel rapporto con le Autorità Giudiziarie: un modello di integrazione bio-psico-sociale”, rivolto agli assistenti sociali dell’Asp di Catania e ai professionisti delle EMI.

L’appuntamento, organizzato dal Servizio sociale professionale dell’Asp di Catania, diretta da Loredana Sucato, e dall’UOS Formazione permanente e aggiornamento del personale, guidata da Patrizia Settanni, ha visto oltre 120 partecipanti.

Le Emi, realizzate dall’Asp, hanno preso in carico in un anno 1075 i casi segnalati dall’Autorità giudiziaria. "L’intesa tra l’Asp e le Istituzioni che hanno siglato il protocollo prefettizio - ha detto il commissario straordinario dell’Asp, Maurizio Lanza - è frutto di un lungo e complesso lavoro, iniziato con il presidente del tribunale per i minori Di Bella, che ci ha portato a una riorganizzazione delle articolazioni territoriali. Questo ha richiesto un coraggioso impegno organizzativo e economico da parte dell’azienda che, anche in questo caso, ha mostrato di essere resiliente nell’impatto con il cambiamento». Nel corso della tre giorni è stata posta l’attenzione sulle problematiche legate alla dispersione scolastica, alla criminalità minorile, al degrado urbanistico, alla povertà economica e culturale, intesi come fattori che influenzano lo stato di salute e benessere dei minori e delle famiglie.

"Ringrazio tutti gli Uffici e i Servizi aziendali coinvolti in questo progetto - ha detto il direttore sanitario, Antonino Rapisarda -. Sono sicuro che l’impegno profuso nella sperimentazione di percorsi innovativi possa dare un significativo contributo di efficienza, efficacia e qualità non solo alla rete territoriale dei servizi, ma anche nel dibattito pubblico per la realizzazione di politiche socio-sanitarie più moderne e a elevata integrazione".

È stato, inoltre, analizzato il malessere presente nelle nostre città e la tipologia di richieste formulate ai Servizi sociali territoriali ed ospedalieri. "Uno dei risultati più importanti raggiunti in questo anno di operatività delle EMI - ha detto Sucato - è stata la condivisione del modello con il servizio sociale del Comune, dell’USSM e dell’UDEPE, migliorando la capacità di risposta istituzionale dell’intera rete dei Servizi sociali professionali sul territorio".