Asp di Catania, aperte 14 procedure concorsuali per dirigenti medici

Pubblicato sul sito aspct.it l’avviso per 14 procedure concorsuali, per soli titoli, con assunzione diretta a tempo determinato, all’Asp di Catania, per medici specialisti in:

- Anatomia Patologica

- Anestesia e Rianimazione

- Cardiologia

- Chirurgia Generale

- Ginecologia ed Ostetricia

- Malattie Infettive

- Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza

- Medicina Interna

- Medicina Trasfusionale

- Neonatologia

- Neurologia

- Organizzazione Servizi Sanitari di Base

- Ortopedia e Traumatologia

- Pediatria

Con questa nuova procedura, che fa seguito ad altre simili già avviate negli ultimi anni, la Direzione Strategica dell’Asp di Catania, guidata dal commissario straordinario Giuseppe Laganga Senzio, imprime nuovo impulso alle azioni di reclutamento del personale, utilizzando, in aggiunta alle procedure concorsuali in corso, tutti gli strumenti e le opportunità offerti dalla normativa vigente per coprire i vuoti in organico e potenziare i servizi, soprattutto nelle aree ospedaliere dell’emergenza e della medicina. Gli interessati devono essere in possesso di:

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia

- Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o disciplina equipollente

- Iscrizione all’Ordine dei Medici.

Possono partecipare alla selezione i medici in formazione specialistica iscritti a partire dal secondo anno del relativo corso, e collocati in graduatoria separata. Per loro, l’eventuale conferimento dell’incarico, sarà subordinato al conseguimento del titolo di specializzazione e al previo scorrimento della graduatoria dei medici già specializzati alla data di scadenza dell’avviso. I termini per la presentazione delle istanze di partecipazione sono fissati al 17 marzo 2024, e saranno riaperti, con nuovo avviso, fino alla copertura totale dei posti in organico. Le domande devono essere inoltrate tramite la procedura telematica presente sull’apposita piattaforma raggiungibile al seguente link.