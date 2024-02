Asp, si insedia il nuovo commissario straordinario Giuseppe Laganga Senzio

Insediato il nuovo commissario straordinario dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio. Svolgerà le funzioni commissariali nelle more del perfezionamento della sua nomina a direttore generale. Nel pomeriggio di ieri, presso la direzione generale dell’Asp di Catania, il passaggio di consegne con il commissario straordinario uscente Maurizio Lanza, chiamato, dal governo regionale, a dirigere l’Irciss “Bonino Pulejo” di Messina. Presenti il direttore amministrativo e il direttore sanitario, Giuseppe Di Bella e Antonino Rapisarda.

"Vorrei ringraziare il presidente della Regione, Renato Schifani, e il governo regionale per avermi affidato questo prestigioso incarico - ha detto Laganga Senzio - Metto a disposizione della comunità e dell’Azienda le mie competenze per affrontare tutte le sfide di cambiamento del sistema sanitario, obiettivo di questo governo regionale".

Il neo commissario straordinario dell’Asp di Catania, 47 anni, è nato a Capizzi, laureato in Economia e commercio, vanta un curriculum prestigioso. Ha perfezionato il suo percorso di studi conseguendo il master Emmas (Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie) alla Bocconi. È stato docente a contratto di Economia sanitaria presso l’Università di Messina, e docente di Organizzazione del lavoro, comunicazione e umanizzazione delle cure presso il Cefpas (Centro per la formazione permanente del personale del Ssn Regione Sicilia) di Caltanissetta. Nominato nel 2019 direttore generale del Policlinico di Messina, è stato il più giovane manager della sanità siciliana.

Al Policlinico di Messina ha ricoperto anche gli incarichi di commissario straordinario e di direttore amministrativo, ottenendo importanti riconoscimenti. Dal 2020 è direttore generale di strutture sanitarie private accreditate e convenzionate nel Lazio e in Lombardia. Secondo le disposizioni regionali, per ragioni di continuità tecnico-gestionale e nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del direttore generale, Rapisarda e Di Bella permangono nelle rispettive funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo.