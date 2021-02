Asp, attivo il servizio di mammografia al distretto di Acireale

Attivo, presso il Poliambulatorio del Distretto sanitario di Acireale (Via Martinez, 19), il servizio di mammografia clinica dell’UOC di Radiologia dell’Ospedale di Acireale. L’ambulatorio è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8 alle ore 14. Le prenotazioni vanno effettuate tramite CUP al numero verde 800.954414. Il trasferimento del servizio di mammografia clinica preso il poliambulatorio distrettuale si colloca nell’ambito della riorganizzazione, già implementata, degli ambulatori del nosocomio acese, a seguito dell’attivazione del Covid Hospital. "Abbiamo mantenuto fede agli impegni assunti con la comunità, le associazioni di volontariato e i rappresentanti istituzionali del territorio - afferma il manager dell’ASP di Catania, dott. Maurizio Lanza -. Ringrazio i responsabili delle strutture coinvolte per la grande sinergia dimostrata. Grazie al loro impegno garantiamo un servizio fondamentale per la tutela della salute delle donne, un servizio che sarà mantenuto anche al termine della pandemia, arricchendo così l’offerta sanitaria del Distretto acese".