Vertenza pulizieri e lavoratori esterni Asp Catania, Suriano (Misto) “Tutelare la dignità di chi lavora"

È sulla vicenda dei circa 200 lavoratori dell’Asp di Catania, per i servizi integrati per la pulizia, che è intervenuta la deputata Simona Suriano. Il cambio di appalto dell’azienda fornitrice dei servizi pare abbia determinato conseguenze nefaste per i lavoratori che sono stati costretti ad eseguire compiti con mansioni superiori rispetto al contratto con un medesimo pagamento. Secondo quanto riferito dai lavoratori e dai rappresentanti di alcune sigle sindacali, ai pulizieri e ai lavoratori esterni si stanno applicando contratti differenti da quelli stabiliti per legge e con decreto per le loro categorie.

“Della vicenda mi sono già fatta carico – spiega Suriano – presentando una interrogazione parlamentare. Siamo dinanzi a un caso di mancata applicazione di un corretto contratto di lavoro per servizi estremamente importanti e delicati come quelli socio - sanitari”.

“I lavoratori hanno continuato a adoperarsi anche nelle mansioni superiori con grande senso di responsabilità ma questa situazione deve avere una risoluzione immediata poiché si trascina da mesi. La mancata applicazione del Ccnl previsto nelle tabelle ministeriali ha causato e continua a causare una perdita netta di svariate migliaia di euro l'anno, con grave ripercussione sull'imponibile previdenziale e sull'ammontare delle future pensioni”.

“Ho chiesto l’intervento del governo nazionale, ho incontrato una rappresentanza dei lavoratori, alcune sigle sindacali e ho già scritto agli assessori regionali alla Salute e alla Famiglia Ruggero Razza e Antonio Scavone. Dobbiamo garantire dignità, giusta retribuzione e futuro a questi lavoratori che svolgono un lavoro molto importante per la Sanità siciliana e per tutti i cittadini”, conclude Suriano.