Asp, sabato 27 gennaio Open day vaccinazioni anti-Covid 19 e antinfluenzale

Sabato 27 gennaio Open day vaccinazioni anti-Covid negli ambulatori dell’Asp di Catania.

Dalle 8.30 alle 13.30, di sabato 27 gennaio, negli ambulatori di

Catania in Corso Italia, 234

in Corso Italia, 234 Catania presso il PTA “San Giorgio” (Stradale San Giorgio, 192)

presso il PTA “San Giorgio” (Stradale San Giorgio, 192) Acireale in Via Martinez, 19

in Via Martinez, 19 Bronte in Via Marziano, 50

in Via Marziano, 50 Caltagirone presso l’Edificio Clementi-Ospedale “Gravina”

presso l’Edificio Clementi-Ospedale “Gravina” Giarre in Corso Sicilia, 1

in Corso Sicilia, 1 Mascalucia in Via Regione Siciliana, 12

in Via Regione Siciliana, 12 Paternò in Via Massa Carrara, 2

sarà garantito l’accesso senza prenotazione in particolare per gli utenti fragili e/o con disabilità, per effettuare la vaccinazione anti-Covid 19 e, per chi lo richiedesse, la contestuale vaccinazione antinfluenzale.

La Campagna vaccinale è coordinata, sul territorio provinciale, dal Dipartimento di Prevenzione e dall’UOC Epidemiologia dell’Asp di Catania.

Vaccinazione anti-Covid

La vaccinazione anti-Covid 19 è prevista prioritariamente per i soggetti over60 e per tutte le persone con patologie a rischio. La dose di richiamo con la formulazione di vaccino XBB 1.5. è raccomandata a distanza di 6 mesi (riducibili a 3 in caso di rischio aumentato) dall’ultima dose di vaccino anti-Covid 19 ricevuta o dall’ultima infezione, ripetibile ogni 12 mesi. Il vaccino è eseguibile - previa prenotazione attraverso il sito aziendale al seguente link https://vaccini.aspct.it/vacpreno1 - presso gli ambulatori vaccinali di competenza territoriale, col seguente calendario:

Lunedì mattina

- Bronte, Via Marziano, 50

Martedì mattina

- Acireale, Via Martinez, 19

- Catania, Corso Italia, 234

- Mascalucia, Via Regione Siciliana, 12

Mercoledì mattina

- Scordia, Via Luigi Capuana, 32

Giovedì pomeriggio

- Acicastello, Via Re Martino 84

- Giarre, Corso Sicilia, 1

Venerdì mattina