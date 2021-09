C'è un nuovo strumento per la pulizia dei tombini dalla cenere vulcanica

Un moderno mezzo per ripulire le caditoie con la tecnica dell'aspirazione è nella disponibilità del Comune di Catania e della Catania Multiservizi, grazie alla concessione in comodato d'uso gratuito della srr Catania area metropolitana. La consegna del potente strumento per rimuovere cenere vulcanica e inerti dai tombini è avvenuta nell'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena, alla presenza del sindaco di Catania Salvo Pogliese, del presidente della srr e vicesindaco di Pedara Francesco Laudani e della presidente della Catania Multiservizi Serena Spoto, esercitando anche le prime prove di funzionamento, in modo tale da renderlo operativo già da lunedì.

“Un fatto di assoluta rilevanza per la città di Catania e tutta l'area metropolitana -ha detto il sindaco Salvo Pogliese- perché ci consente di concludere in poche settimane il lavoro di pulitura delle caditoie che abbiamo avviato i primi giorni di agosto, pochi giorni dopo la caduta della cenere vulcanica, anche noleggiando un costoso canal jet per affiancare il lavoro manuale degli operai della Multiservizi. Ringrazio il presidente Musumeci che ha compreso la necessità dei comuni dell’Etna che vivono difficoltà aggiuntive per liberare le caditoie dalle cenere caduta copiosamente, creando una vera propria emergenza. Una sinergia proficua con la SRR del presidente Laudani che ringrazio per concretezza e disponibilità insieme alla presidente della Multiservizi Spoto, perché rappresenta anche un aiuto agli altri comuni per risparmiare e promuovere la pulizia dei tombini”. Il mezzo, che verrà impegnato prevalentemente nelle ore notturne, è in grado ripulire anche 70/80 tombini al giorno per incrementare e velocizzare il lavoro di ripristino e pulitura dei canali di deflusso delle acque piovane e dai rifiuti, in particolare della cenere vulcanica, che ha già interessato moltissime caditoie cittadine, così da concludere più rapidamente possibile la pulizia dei tombini. Il potente mezzo secondo le intenzioni del sindaco Pogliese e del presidente Laudani, dovrà essere impiegato nella città di Catania e successivamente dato in noleggio a costi ridottissimi ai comuni pedemontani. Una convenzione stipulata tra il presidente Laudani per la srr e la presidente Spoto per Multiservizi, regola i rapporti per la gestione del modernissimo strumento e prevede una cessione in comodato gratuito per sei mesi, rinnovabili per lo stesso periodo.