Facevano asporto oltre l'orario consentito: sanzionati 2 bar

Sono stati sanzionati dalla polizia i titolari di due bar a Catania. Nel corso dei controlli previsti nel week end gli agenti hanno effettuato una verifica in un bar in piazza Scammacca e hanno appurato che veniva consentito l'asporto oltre l'orario delle 18. Analoga infrazione per un'altra attività nei pressi di via Etnea. Per entrambe è scattata la sanzione di 400 euro la chiusura per 5 giorni.