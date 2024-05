Assalto in un bar per rubare champagne e superalcolici: in manette un 22enne

I carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo in sinergia con quelli della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato un 22enne catanese con l'accusa di furto aggravato. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, ha tentato di rubare champagne e superalcolici da un bar-ristorante sulla via Nazionale, nella frazione Piano Tavola.

Uno dei due ladri trovato nascosto nel ripostiglio del locale

L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri. Il 22enne, insieme a un complice, si è introdotto nel locale dopo l'orario di chiusura. I due ladri, però, non sapevano di essere ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del locale, che trasmettevano le immagini in diretta a un istituto di vigilanza.

Gli addetti alla vigilanza hanno immediatamente allertato i carabinieri, che sono intervenuti sul posto nel giro di pochi minuti. I militari hanno circondato il bar-ristorante e, dopo aver ispezionato i locali, hanno trovato il 22enne nascosto all'interno di un ripostiglio.

In fuga il complice

Le immagini delle telecamere hanno permesso di ricostruire l'accaduto e di identificare il complice del 22enne, che è riuscito a fuggire poco prima dell'arrivo dei carabinieri.

Nei pressi del locale, i carabinieri hanno trovato lo scooter utilizzato dai due ladri per raggiungere Piano Tavola. Le chiavi del mezzo sono state rinvenute nelle tasche dell'arrestato. Il 22enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l'arresto. Ancora in corso le indagini per risalire all'identità del fuggitivo.

