Commando assalta stazione di servizio con un escavatore: indagini della polizia

La notte scorsa, intorno alle 2, una rapina si è consumata in una stazione di servizio della Petrol Company in via don Minzoni, nel quartiere di San Giovanni Galermo. Una banda avrebbe, mediante l'utilizzo di un escavatore, distrutto e portato via la cassa del self-service per poi fuggire con la refurtiva. Per mettere a segno il colpo i rapinatori avrebbero bloccato con otto tra auto e camion rubati alcune vie limitrofe: in particolare via Capricorno, via Massimiliano Kolbe e via Villa Flaminia. Mezzi poi abbandonati sul posto. Sulla vicenda indaga la polizia di Stato.

In aggiornamento...