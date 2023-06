Traffico e cantieri in città, Cardello (CataniaNostra): “Necessaria programmazione”

“Con lavori e cantieri, che hanno interessato una parte della circonvallazione e l’Asse Attrezzato per tutta la settimana, occorre un piano del traffico adeguato che possa ridurre al minimo i disagi per pendolari e residenti”. Queste le parole del presidente del comitato “CataniaNostra” Andrea Cardello.

“Nessuno vuole mettere in discussione l’importanza degli interventi sulla circonvallazione e sull’Asse dei Servizi che serviranno a mettere in sicurezza e garantire la vivibilità di due arterie cittadine fondamentali per l’intero sistema viario del capoluogo etneo. Lo stesso dicasi per piazza Santa Maria di Gesù, scelta come location per l’ultimo film di Ficarra e Picone".

"Accanto a questo però, nonostante il poco tempo, la nuova Giunta è chiamata a dare prova di grande preparazione e responsabilità preparando un piano del traffico alternativo adeguato. Interventi che prevedano l’impiego di pattuglie della polizia municipale che possano regolare al meglio il flusso veicolare in questi giorni caratterizzati anche dallo spostamento di migliaia di studenti che devono raggiungere le scuole per sostenere le prove d’esami di Maturità”, conclude Cardello.