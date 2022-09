Incidente stradale lungo l'asse attrezzato, perde il controllo della moto e si schianta: muore 38enne

Si chiamava Salvatore Fagone l'uomo di 38 anni che avrebbe perso il controllo della sua moto schiantandosi mentre percorreva l'asse attrezzato, la strada che collega l’autostrada A19 Palermo-Catania con il corso Indipendenza, in direzione del rione popolare Librino. Si tratta dell'ennesimo incidente stradale mortale a Catania. La vittima ha perso la vita poco dopo l'impatto, era alla guida di una moto sul cui sellino posteriore stava seduta una giovane donna. Le cause ancora in corso di accertamento da parte della sezione Infortunistica della polizia locale. Vani i tentativi di rianimazione. La donna che era con lui è stata trasportata al Pronto Soccorso del Policlinico.