Asse dei Servizi, sino al 14 dicembre per lavori possibili rallentamenti della circolazione stradale

Sino al prossimo 14 dicembre, per lavori, verrà alternativamente chiusa al transito una corsia di marcia dell’Asse dei Servizi, sia in direzione Catania, sia verso Bicocca (Maas). Di conseguenza potranno prodursi rallentamenti della circolazione stradale nella zona del Centro commerciale, all’entrata e uscita della Tangenziale Ovest, nei raccordi per raggiungere la Zona Industriale, l’aeroporto e Librino. L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania per consentire in sicurezza l’esecuzione dei lavori di sistemazione e rifacimento della pavimentazione stradale. I lavori riguarderanno anche alcuni tratti delle strade provinciali 70/I e 69/II. La chiusura della corsia di marcia sarà segnalata della necessaria segnaletica.