San Gregorio, pubblicato elenco ammessi a buoni spesa Covid

Con determina dirigenziale n. 351 dell’Ufficio Solidarietà sociale datata 20 luglio 2022, sono stati approvati e pubblicati “Gli elenchi dei beneficiari e dei non ammessi alle misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da covid 19, maggio-giugno 2022”. Saranno elargiti aiuti economici per buoni spesa elettronici per l’acquisto di beni di prima necessità, in base alle risorse messe a disposizione dal Programma operativo “Poc” Sicilia 2014-2020, a 14 sangregoresi.

Solo due istanze sono state respinte perché non conformi ai parametri stabiliti dalle misure di sostegno. Per tutelare la privacy dei richiedenti, gli elenchi sono stati pubblicati col solo numero di protocollo generale impresso al momento della domanda. Gli utenti non ammessi potranno visionare gli atti ai sensi della normativa di legge vigente. I buoni spesa elettronici saranno distribuiti dopo 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione della determina. Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute e nel caso in cui vi fossero false dichiarazioni scatteranno denunce presso gli organi competenti con eventuale recupero e restituzione delle somme percepite.