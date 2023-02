Pnrr, ad oggi assegnati 73 miliardi di euro: la Sicilia tra le regioni più finanziate

Ammonta a 72,84 miliardi di euro il totale delle risorse finora assegnate in attuazione del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Circa il 10% di queste andranno alla Sicilia, sul "podio" insieme a Lombardia e Campania per capacità di "attrarre" i fondi. E' quanto emerge dai dati presenti al 17 febbraio 2023 in Regis, il sistema sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti Pnrr, e analizzati dallo Csel, il Centro studi enti locali per Adnkronos.

All’indomani dell’approvazione del decreto Pnrr Ter, che riscriverà in parte le regole del gioco, Csel ha posto l'attenzione sull’entità e la distribuzione territoriale delle risorse finora assegnate in attuazione del Piano. A livello territoriale, le risorse sono destinate per il 39% al Sud, per il 30% al Nord e per il 15% al Centro. Le restanti sono in parte senza una attribuzione territoriale specifica (2%) e in parte destinate a più regioni (11%) o tutte le regioni (2%).

Ma quali sono le regioni che hanno attratto più fondi derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza? Ad oggi, sono Sicilia, Lombardia e Campania: gli avvisi e i bandi Pnrr che si sono già conclusi e si sono tradotti in graduatorie definitive hanno assegnato rispettivamente 7 miliardi e 130 milioni, 7 miliardi e 112 milioni e 6 miliardi e 216 milioni a questi territori. A seguire, la Puglia con 5,8 miliardi, il Lazio con quasi 5,5 miliardi, il Piemonte (3,9 miliardi), l’Emilia-Romagna (3,8 miliardi) e la Calabria (3.450 milioni di euro).